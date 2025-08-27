Mardin'de Elektronik Eşya Deposunda Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'de Elektronik Eşya Deposunda Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartmanın altındaki elektronik eşya deposunda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın zemin katında bulunan elektronik eşya deposunda, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
