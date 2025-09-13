Haberler

Mardin'de Elektrik Panosunda Patlama ve Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir elektrik panosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın cep telefonuyla görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arızalanan elektrik panosunda meydana gelen patlama ve çıkan yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan elektrik panosu, patlamanın ardından çıkan yangında alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Akımın kesilmesiyle yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama ve yangın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Salih KESKİN/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
