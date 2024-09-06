Mardin'de elektrik panosu alev aldı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde caddedeki elektrik panosu, alev alarak yandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Urfa Caddesi Sobacılar Sokağı karşısında kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosu panosu, henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis, enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik arızası sonucu çarşı merkezi ve ilçenin birçok yerinde elektrikler kesintisi yaşandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.