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Mardin'de elektrik panosu alev aldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir elektrik panosu alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde caddedeki elektrik panosu, alev alarak yandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Urfa Caddesi Sobacılar Sokağı karşısında kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosu panosu, henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis, enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik arızası sonucu çarşı merkezi ve ilçenin birçok yerinde elektrikler kesintisi yaşandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe İtfaiye Güncel Mardin Yaşam Olay

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