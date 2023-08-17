Mardin'de Elektrik Direğine Çarpan Araçta 1 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Mardin'de hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Artuklu ilçesi Sultanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gazali Aslan'ın hayatını kaybettiği kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN