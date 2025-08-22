Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde internet hattı çekerken elektrik akımına kapılan Fikret Ö. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi Diyarbakır'a sevk edildi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde internet hattı çekerken elektrik akımına kapılan Fikret Ö. (32), ağır yaralandı. Fikret Ö., hastanede yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi merkez Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şirketinde çalışan Fikret Ö., internet hattı çektiği sırada henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan işçi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde de sağlık ekipleri gelene kadar çevredekilerin yaralı işçinin el ayaklarınaıtoprakla kapatmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
