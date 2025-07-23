Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan Genç, Yüksekten Düştü
Artuklu ilçesinde, 26 yaşındaki Bünyamin Y. kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak düştü ve hayatını kaybetti.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Bünyamin Y. (26), Ofis Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü.
Olayda Bünyamin Y. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel