Mardin'de El Freni İndirilen Araç Sulama Kanalına Düştü: 4 Çocuk Yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freni indirilen hafif ticari araç, içindeki çocuklarla birlikte sulama kanalına düştü. Olayda Zeynep B. (5), Mehmet B. (4), Ecrin B. (3) ve Behiye B. (4) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freni indirilen hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 4 çocuk yaralandı.
Kırsal Görün Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki aracın içindeki çocuklar el frenini indirdi.
Hareket eden araç sulama kanalına düştü.
Araçtaki Zeynep B. (5), Mehmet B. (4), Ecrin B. (3) ve Behiye B. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuklar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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