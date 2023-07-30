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Mardin'de el freni çekilmeyen minibüsün altında kalan 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freni çekilmeyen minibüsün altında kalan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, Sağlık ve Arama Kurtarma ekibi tarafından ambulanslara Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freni çekilmeyen minibüsün altında kalan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarının mezarını ziyarete giden aile, minibüslerini park etti. El freni çekilmeyen minibüs bir süre sonra hareket etti. Minibüsün arkasında duran 2 kadın ve 1 çocuk altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve İtfaiye Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Sağlık ve Arama Kurtarma ekibi tarafından ambulanslara Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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