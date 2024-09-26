Mardin'de El Ele Güvenli Geleceğe Projesi ile Bilgilendirme Standı Açıldı

Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında bilgilendirme standı açıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında, gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki stantta, madde ve internet kullanımı ile gençlere ve öğrencilere yönelik güvenlik tehditleri konularında gençler bilgilendirildi.