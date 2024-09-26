Üye Girişi
Haberler

Mardin'de El Ele Güvenli Geleceğe Projesi ile Bilgilendirme Standı Açıldı

Mardin'de El Ele Güvenli Geleceğe Projesi ile Bilgilendirme Standı Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla 'El Ele Güvenli Geleceğe Projesi' kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bilgilendirme standı açtı. Stantta, madde ve internet kullanımı ile güvenlik tehditleri hakkında gençler bilgilendirildi.

Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında bilgilendirme standı açıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında, gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki stantta, madde ve internet kullanımı ile gençlere ve öğrencilere yönelik güvenlik tehditleri konularında gençler bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Güvenlik Güncel mardin

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Dzeko neden yok? Dzeko yok mu? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG) 26-27 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hamster Coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat Coin listelendi mi? Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Union SG maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu? Kör Nokta SON BÖLÜM izle! ATV Kör Nokta 2. bölüm izleme linki var mı? Fenerbahçe Union SG maçı hangi kanalda? FB Union SG maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Union SG maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 2.bölüm HD kesintisiz izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });