Mardin'de Ekili Buğday Alanında Yangın: 350 Dönüm Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm ekili buğday yanarken, zarar miktarı 3 milyon TL olarak belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm ekili buğday yandı. Kızıltepe ilçesi kırsal Çamlıca Mahallesi'nde, sabah saatlerinde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 350 dönüm ekili buğdayın yandığı, zararın ise 3 milyon TL olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.