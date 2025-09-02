Mardin'de Eğitim Öncesi Okullarda İlaçlama Çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesi kentteki okullarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla il genelindeki okullarda kapsamlı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında sınıflar, koridorlar, bahçeler ve okul avluları titizlikle dezenfekte edilerek ilaçlandı.

Öğrencilerin sağlığı ve eğitim ortamlarının hijyeni için her türlü tedbir alındı.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin sağlığını korumak için okullarda düzenli periyotlarla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüreceğiz.

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim sürecinde hijyen ve sağlık standartlarını en üst seviyede tutmak amacıyla ilaçlama çalışmalarının yanı sıra farklı destekleyici uygulamaları da hayata geçireceğiz.