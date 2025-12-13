Mardin'de 56 polis ekibi düzensiz göçle mücadele için denetim yaptı

Mardin'de 56 polis ekibince düzensiz göçle mücadele için huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 56 ekip ve 144 personelin katılımıyla "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 48 umuma açık yer, 37 metruk bina ve 3 otobüs terminali kontrol edildi, 1075 kişi sorgulandı, 101 araç ve sürücüsü denetlendi, 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Paylaşımda, "Şehrimizde düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.