Mardin'de Düzensiz Göçle Mücadele için Huzur Uygulaması Yapıldı

Mardin'de düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

İl genelinde 55 ekip ve 160 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 2 bin 192 kişi sorgulandı, 344 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, bir kişiye yoklama kaçağı tebliği yapıldı, 5 araca idari para cezası uygulandı.