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Mardin'de düzensiz göç operasyonu: 6 göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatör gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe-Suriye sınırından Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin girdiğini tespit etti. Operasyon sonucunda, 6 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı. Organizatörler hakkında adli işlem başlatılırken, göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe-Suriye sınırından Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin girdiğini tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, 6 düzensiz göçmeni ve onları batı illerine sevk etmeye çalışan 5 organizatörü yakaladı.

Organizatörler hakkında, Derik Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edilmesi için işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Göçmen Mardin Gözaltı Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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