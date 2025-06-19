Mardin'de Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 60 extacy hap, 740 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar sonucunda, yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 bin 60 extacy hap, 740 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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