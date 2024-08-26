Mardin'de düzenlenen operasyonda 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 19 şarjör ve 263 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.