Mardin'de düştüğü kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

Mardin'de yürürken kayalık alana düşüp yaralanarak mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Kayacan Mahallesi Şeyh Şaran Tepesi'nde yürüyüşe çıkan Hıdır P. (28), dengesini kaybederek düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı.

Hıdır P'nin telefonla yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiyenin arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bu kişinin bulunduğu alana giden ekipler, Hıdır P'nin kol ve ayaklarında kırık olduğunu tespit etti.

Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.