Mardin'de durdurulan cipteki 5 Iraklıya yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

MARDİN'de, durdurulan cipteki Irak uyruklu 5 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu 4 sanıktan 3'ü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 19 Ocak'ta Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan içinde akraba 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemleri sonrası Irak'a gönderildi.

"Faris ve benim borçlarımız vardı. Irak'tan gelenleri soymaya karar verdik. Aracın şoförlüğünü yaptım. Rastgele siyah bir aracı takip ettik. Faris camı indirerek, tekerleğin patlak olduğunu işaret etti. Maktullerin bulunduğu araç durdu. Silahı ve mermileri olay günü Faris'e ben teslim ettim. Araçta beklerken silah sesleri geldi. Dikiz aynasından baktığımda yerde yatan birini gördüm. Faris bir çanta ve elbiseleri aldı. Kimsenin üstüne ve eşyasına dokunmadım. Yerde yatan iki erkeğe ait cesetleri yol kenarına çektim. Sabah eve giderken ailem arayarak, 'baskın olduğunu' söylediler. Daha sonra yakalandık."