Mardin'de dur ihtarına uymayan tırda 11 kilo esrar ele geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilerek durdurulan tırda yapılan aramada 11 kilo esrar çıktı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca lastiklerine ateş edilerek durdurulan tırda yapılan aramada 11 kilo esrar çıktı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Dün öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı'nda dur ihtarına uymayan şüpheli tır sürücüsü, tekerlere ateş edilerek durduruldu. Tırda yapılan aramada 11 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel