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Mardin'de düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı

Mardin'de düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Bahçebaşı Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde, aralarında husumet bulunan Acu ve Çavuşoğlu aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Masa, sandalye ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisler tarafından sona erdirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 10'u Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Yeşilli Mardin Güncel Haberler

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