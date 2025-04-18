Mardin'de Drift Atan Sürücüye 65 Bin Lira Ceza

Mardin'de otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesinde otomobiliyle drift atan bir sürücünün görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan soruşturma başlattı.

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 65 bin 69 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.