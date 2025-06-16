Mardin'de 'Dostluğa İz Bırak' Temalı Resim Yarışması Düzenleniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Dostluğa İz Bırak" temalı resim yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, dostluk, empati ve dayanışma temalarını sanata yansıtmak amacıyla düzenlenecek resim yarışmasına tüm ressam adaylarının katılabileceği belirtildi.

Katılımcılardan resimlerini bir arkadaşlarıyla birlikte yapmalarının istendiği ifade edilen açıklamada, "Bu yönüyle yarışma, yalnızca sanatsal yetenekleri değil, birlikte üretme ve paylaşma değerlerini de ön plana çıkarıyor. Yarışmada dereceye giren ekipleri birbirinden güzel ödüller bekliyor. Birinciye bisiklet, ikinciye anlık fotoğraf makinesi ve üçüncüye bluetooth kulaklık verilecek." denildi.

Yarışmaya son başvuru tarihinin 23 Haziran 2025 olduğu vurgulanan açıklamada, başvuru ve resim teslim yerinin 13 Mart Kadın Destek Merkezi olduğu belirtildi.

Açıklamada, katılım şartları ve yarışma hakkında detaylı bilgiye 0482 213 4618 numaralı telefon hattından ulaşılabileceği kaydedildi.