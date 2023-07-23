Mardin'de dondurma yüklü tırın soğutma motorunda yangın çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a dondurma götüren bir tırın soğutma motorunda yangın çıktı. Yangına sürücüler müdahale etti ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.