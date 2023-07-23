Mardin'de dondurma yüklü tırın soğutma motorunda yangın çıktı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak'a dondurma götüren bir tırın soğutma motorunda yangın çıktı. Yangına sürücüler müdahale etti ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dondurma yüklü tırın soğutma motorunda yangın çıktı.
Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda Irak'a dondurma götüren İ.A. yönetimindeki 47 AAV 648 plakalı tırın soğutma bölümündeki motorda yangın çıktı. Yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda soğutma çalışmaları yapıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel