Mardin'de Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi, Hortum Kamerada

Mardin'de Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi, Hortum Kamerada
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ve meyve ağaçlarına ciddi zararlar verdi. Yağış sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

1)MARDİN'DE DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ; OLUŞAN HORTUM KAMERADA

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Yağışın ardından oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Mazıdağı ilçesinde ise ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle birçok kırsal mahalledeki tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Yağışın ardından oluşan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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