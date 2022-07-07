Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, esnaflık yapan S.A. satışını yaptığı 7 bin güvenlik kamerasının ücretini almadığı gerekçesiyle yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Geniş çaplı araştırmalar sonucu güvenlik kameralarının H.G. ile M.G'de olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 bin 681 güvenlik kamerası ele geçirilerek S.A'ya teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mardin'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.