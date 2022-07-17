Mardin'de devrilen traktördeki biri çocuk 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de devrilen traktördeki biri çocuk 5 kişi yaralandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de devrilen traktördeki biri çocuk 5 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Şemsettin Y. yönetimindeki 21 EV 291 plakalı traktör, Çukursu Mahallesi Göktaş yolu üzerinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktördeki Leyli (45), Zeytun (44), Mizgin (22) ve Fatime Y. (11) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title