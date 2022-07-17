Mardin'de devrilen traktördeki biri çocuk 5 kişi yaralandı
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Derik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Derik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.
Şemsettin Y. yönetimindeki 21 EV 291 plakalı traktör, Çukursu Mahallesi Göktaş yolu üzerinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile traktördeki Leyli (45), Zeytun (44), Mizgin (22) ve Fatime Y. (11) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel