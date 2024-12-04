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Mardin'de Devrilen Otomobilde 7 Kişi Yaralandı

Mardin'de Devrilen Otomobilde 7 Kişi Yaralandı
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Mardin'in Derik ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çukursu Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada M.Ö. (65), F.Ç. (38), R.Ç. (35), Y.Ç. (6), G.Ç. (5), E.Ç. (4) ve F.Ç. (2) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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