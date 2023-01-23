Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Sincar idaresindeki 01 ETA 42 plakalı motosiklet, Mardin- Diyarbakır kara yolunda devrildi.
Ağaca çarpan motosiklet, kısa süre sonra alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Sincar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel