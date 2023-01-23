Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ahmet Sincar idaresindeki 01 ETA 42 plakalı motosiklet, Mardin- Diyarbakır kara yolunda devrildi. Ağaca çarpan motosiklet, kısa süre sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Sincar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Mardin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.