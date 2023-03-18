MARDİN'DE DEREYE DÜŞEN FATMA'YI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer'i (11) arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam ediyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer'i (11) arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam ediyor.

Kızıltepe ilçesi kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart günü saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin iki gündür süren çalışmalarında Fatma Sezer'e ulaşılamadı.

Fatma Sezer'i arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.