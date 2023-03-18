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Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk aranıyor

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Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk aranıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Saraççeşme Mahallesi'nden geçen Cırcıp Deresi'ne önceki gün düşen Fatma Sezer'in bulunması için çalışmalar sürüyor.

Saraççeşme Mahallesi'ne bağlı Boncuklu mezrasında ikamet ettiği öğrenilen çocuğun bulunması için AFAD ekipleri su üstünde, JAK ve AKUT dalgıç ekipleri de su altında çalışma yapıyor.

16 Mart'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen Sezer, bir süre sürüklendikten sonra kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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