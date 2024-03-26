Üye Girişi
Haberler

Mardin'de dere kenarında genç cesedi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Mezopotamya Mahallesi Zergan Deresi kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesedin, 19 yaşındaki Furkan Ç'ye ait olduğu tespit edildi.

Gencin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Otopsi Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmet Özcan kimdir? İYİ Parti Muş Hasköy Belediye Başkan adayı İsmet Özcan kimdir? Mehmet Kavas kimdir? İYİ Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan adayı Mehmet Kavas kimdir? Engin Çamurdepen kimdir? İYİ Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan adayı Engin Çamurdepen kimdir? Hüsnü Kaymak kimdir? İYİ Parti Kütahya Emet Belediye Başkan adayı Hüsnü Kaymak kimdir? Şerif Yılmaz kimdir? İYİ Parti Kütahya Domaniç Belediye Başkan adayı Şerif Yılmaz kimdir? Necati Efecan kimdir? İYİ Parti Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan adayı Necati Efecan kimdir? Yılmaz Çerez kimdir? İYİ Parti Kütahya Aslanapa Belediye Başkan adayı Yılmaz Çerez kimdir? Kesber Kuş kimdir? İYİ Parti Kütahya Altıntaş Belediye Başkan adayı Kesber Kuş kimdir? Muharrem Akçadurak kimdir? İYİ Parti Kütahya Gediz Belediye Başkan adayı Muharrem Akçadurak kimdir? İskender Özdağ kimdir? İYİ Parti Kütahya Simav Belediye Başkan adayı İskender Özdağ kimdir? Neşe Akçayır Oktan kimdir? İYİ Parti Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan adayı Neşe Akçayır Oktan kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 26-27 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Bayram Ünlü kimdir? İYİ Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan adayı Bayram Ünlü kimdir? Fatih Polat kimdir? İYİ Parti Kilis Polateli Belediye Başkan adayı Fatih Polat kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title