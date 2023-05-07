Mardin'de depremzede çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Mardin'de depremzede çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yeni Artuklu Spor Salonu mevkisinde düzenlenen etkinlikte, depremzede çocuklar kendileri için hazırlanan rengarenk uçurtmaları uçurdu.

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da üç boyutlu uçurtmalarıyla çocuklara destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, ilk günden itibaren yurtlardaki depremzedeler için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Depremzede aileleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını aktaran Birlik, bu zor zamanda kapılarını açtıkları yurtların depremzedeler için sıcak yuva olduğunu vurguladı.

Bunun yanında etkinliklerle afetzedelere sosyal ve psikolojik destek verdiklerini kaydeden Birlik, depremzede çocukların zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren ilimizde çalışmalarımızı süratle gerçekleştirdik. Bugün de çocuklarımızı bir nebze de olsa depremde yaşadıkları stresin dışına çıkarmak istedik. Gençlerimiz eşliğinde güzel zaman geçirebilecekleri bir etkinlik yaptık. Amacımız çocuklarımızı bir nebze bile olsa mutlu etmek, çünkü çocuk gülerse dünya güler."