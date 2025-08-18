Mardin'de Depo Yangını: Plastik Borular Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir depo alanında meydana gelen yangında, istiflenen plastik borular büyük ölçüde yanarak kullanılamaz duruma geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alana istiflenen plastik boruların çoğu yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda etrafı telle çevrilen ve içinde plastik boruların bulunduğu depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Siyah dumanın gökyüzünü kapladığı yangın için ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Plastik boruların çoğunun yandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
