Mardin'de Danıştay Hakimi İntihar Girişiminde Bulundu
Adalet Bakanlığı, Mardin'de bir Danıştay Tetkik Hakimi'nin intihar girişiminde bulunduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Silahlı saldırı haberlerinin doğru olmadığı belirtildi.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Adalet Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Danıştay Tetkik Hakimi A.H., Mardin'de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel