Haberler

Mardin'de Damdan Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde, evlerinin damından düşen 7 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim A, beton zemine çarparak yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evlerinin damından düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Şehidiye Mahallesi'nde 7 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim A, evlerinin damından beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.