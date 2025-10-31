Mardin'de Damdan Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde, evlerinin damından düşen 7 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim A, beton zemine çarparak yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evlerinin damından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Şehidiye Mahallesi'nde 7 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim A, evlerinin damından beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
