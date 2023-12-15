Mardin'de cüzdan hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bir kişinin cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.