Mardin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
MARDİN'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı.

MARDİN'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, "Cumhuriyet, Mardin'imizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Vali Tuncay Akkoyun, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, "Cumhuriyet, Mardin'imizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin, tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı eşsiz bir şehirdir. Mardin'imiz, Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek kardeşçe ve hoşgörü içinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemektedir. Bu kadim toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve temel değerleriyle de iç içedir" dedi.

Kutlama programı, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.

