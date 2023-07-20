Mardin'de Çöp Toplama İşini Eşekler Üstlendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler için yaz mesaisi uygulamasına geçildi. Medeniyetler kenti Mardin'de, araçların giremediği sokaklarda çöpler, belediye bünyesinde kadrolu çalıştırılan, sırtlarına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla toplanıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler için yaz mesaisi uygulamasına geçildi.

Medeniyetler kenti Mardin'de, araçların giremediği sokaklarda çöpler, belediye bünyesinde kadrolu çalıştırılan, sırtlarına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla toplanıyor.

Artuklu Belediyesi görevlileri, her sabah eşeklerin konakladığı Teker Mahallesi'ndeki "tavla" olarak tabir edilen alana gelerek gerekli hazırlıkları tamamlıyor.

Sit alanındaki 24 mahallede temizlik görevlileri nezaretinde çöp taşıyan 24 eşek, günde ortalama 6 saat mesai yapıyor.

Kapı önüne konulan çöplerin taşınmasında kullanılan eşekler, kente gelen yerli ve yapancı ziyaretçiler için de temiz bir ortam sunulmasına katkı sağlıyor.

Belediye tarafından bakımları düzenli yaptırılan eşekler, hizmet süreleri dolduğunda yaşamlarına belediye bünyesindeki barınakta devam ediyor.

Çalışma süreleri 6 saatten 5 saate indirildi

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'nin talimatıyla kavurucu sıcaklar nedeniyle eşekler için de yaz mesaisi uygulanıyor.

Fazla yük yüklenmeyen ve saat 11.00 ile 15.00 arasında dinlendirilen eşeklerin çalışma süreleri de 6 saatten 5 saate indirildi.

Artuklu Belediyesinde sit alanının temizliğinden sorumlu Mehmet Turgay, AA muhabirine, dar ve merdivenli sokaklardaki çöplerin eşekler yardımıyla toplandığını söyledi.

Tarihi ilçedeki 24 mahallede 2'şer temizlik personeli ve 24 eşekle çöp toplandığını ifade eden Turgay, eşeklerin beslenmenin yanı sıra sağlık ve bakım gibi her türlü ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Havaların ısınmasıyla hem personel hem de eşekler için mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğine işaret eden Turgay, "Hem işçi arkadaşlarımızı hem merkeplerimizi sıcaktan korumak amacıyla dinlendiriyoruz." dedi.

Turgay, vatandaşların da belirtilen saatlerde çöpleri kapı önüne bıraktığını anlatarak, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Artık çalışamayacak duruma geldiği belirlenen ve "emekli edilen" eşeklerin yaşamı boyunca tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını dile getiren Turgay, "Merkepleri 5-6 yaşında alıyor, en fazla 6 yıl çalıştırıyoruz. Emekli olunca onlara burada bırakıyoruz." diye konuştu.

"Onlar bizim can dostumuz"

Temizlik görevlilerinden Necmettin Örter, yıllardır sit alanında araçların giremediği mahallelerde temizliği eşeklerin yardımıyla yaptıklarını söyledi.

Hem Mardin halkının hem de kenti gezmeye gelen turistlerin eşeklere sevgi gösterdiğini dile getiren Örter, "Havalar sıcak olduğu için sabah erkenden göreve çıkıyoruz. Onlar bizim can dostumuz. Onlar olmazsa biz temizlik yapamayız." ifadelerini kullandı.

Gültekin Sabuktekin de 11 yıldır bu birimde görev yaptığını, sabah erkenden bulunduğu alana gidip birlikte görev yapacağı eşeği hazırladığını, çöp toplayacakları, temizlik yapacakları mahallelere doğru yol aldıklarını anlattı.

Mahalleyi süpürdüklerini, çöpleri topladıklarını belirten Sabuktekin, "Gölgede gidiyor, onlara fazla yük yüklemiyoruz." dedi.

Yasin Toparlı ise hava sıcaklığı artmadan sabah erken saatlerde tarihi şehrin sokaklarını temizlediklerini ifade ederek, öğle sıcakları başladığında mola verip dinlenmesini sağladıkları eşeklere yem ve su verdiklerini söyledi.

Toparlı, "Belediye Başkanımız talimat verdi, 'Sıcak havalarda dışarı çıkarmayın, fazla yük yüklemeyin.' diye. Sabah çıkıp çöplerimizi topluyoruz." şeklinde konuştu.