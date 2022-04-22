Mardin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Haberler

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Mardin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıtımına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına glütensiz gıda paketi dağıtımına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına yönelik çalışma başlatıldı.

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bireylere içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketleri hazırlandı. Ekipler tarafından gıda paketleri çölyak hastalarına ulaştırılarak talep ve önerileri alındı.

Kent genelindeki tüm çölyak hastalarına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haberler

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