Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Mardin'de Çölyak Hastaları İçin Ücretsiz Gıda Desteği

Mardin'de Çölyak Hastaları İçin Ücretsiz Gıda Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 1200 çölyak hastasına glütensiz gıda paketleri ulaştıracak. Her ay düzenli olarak devam edecek olan bu destekle, çölyak hastalarının beslenme ihtiyacı karşılanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 1200 çölyak hastası için temin edilen beslenme şekillerine uygun gıdalar, her ay düzenli olarak evlere ulaştırılacak.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla il genelindeki glüten hassasiyeti olan çölyak hastalarının ihtiyaçlarına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, il genelinde 1200 çölyak hastasına ulaşarak ihtiyaçlarını belirledi.

Özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan 1200 hastaya ücretsiz temin edilen, içinde glütensiz ekmek, bulgur, un, makarna, şehriye, kurabiye, puding ve çikolata gibi ürünlerin bulunduğu gıda paketleri ulaştırıldı.

Bu çalışma her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca, ilde glütensiz beslenme ürünlerinin çeşitliliğini ve bulunabilirliğini sağlamak amacıyla Çölyak Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Atölyesi'nin açılması planlanıyor.

"Her zaman onların yanındayız"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, AA muhabirine, çölyak hastalarının gıdaya erişimde zorluklar yaşadığını, bu sorunu çözmek amacıyla öncelikle 17 üründen oluşan gıda kolisi hazırladıklarını söyledi.

Bu sayede çölyak hastalarının yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırdıklarını anlatan Nas, kolileri 1200 hastaya teslim ettiklerini belirtti.

Çalışmanın her ay düzenli yapılacağını ifade eden Nas, "Yaşamlarına bir kolaylık sağladığımız için çölyak hastaları mutlu. Kendilerinin bu mutluluğuna şahit olduğumuzdan dolayı biz de mutluluk duyuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır, her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

"En büyük sıkıntımız ekmek"

Yeşilli ilçesi sakinlerinden Ali Akar da iki yıl önce kızları Betül ile Meryem'e çölyak tanısının konulduğunu söyledi.

Kızlarının ömür boyu glütensiz beslenmesi gerektiğini kaydeden Akar, şöyle konuştu:

"Çölyak hastası, glüteni aldığı zaman bağırsaklar düşman olarak algılıyor. Bütün protein, kalsiyum, vitaminleri bağırsaklar emilim yapmayarak dışarı atıyor. Bu yüzden çocuklar zayıf kalıyor. İki seneden beridir ağızlarına glütenli hiçbir şey koymadık ancak malzeme bulmakta çok zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız ekmek. Antalya, İstanbul, Ankara ve Kayseri gibi illerden sipariş veriyoruz. Çocukların en büyük isteği çikolata, şeker. Çocuklarımla bir marketten alışveriş yapamıyorum."

Batı illerinden gelen ürünlerin bazen kargoda bozulduğunu anlatan Akar, Mardin Büyükşehir Belediyesinin gıda kolisi desteği için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çalışma için Vali Akkoyun ve Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Akar, "Devletimiz büyük. Çölyak hastalarına çare olacak bir fırının açılmasını diliyoruz." dedi.

"Kolide çocuklar unutulmadı"

11 yaşındaki çölyak hastası Meryem Akar da beslenme noktasında sıkıntı çektiklerini anlattı.

Akar, "Belediyenin gönderdiği kolide çocuklar unutulmadı. Koli içerisinde kurabiye, çikolata ve puding vardı. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki çölyak hastası Murat Çağatay, 17 yıldır glütensiz beslenmek zorunda olduğunu, beslenmelerine uygun gıda bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Gıda kolisi için ekiplere teşekkür eden Çağatay, "Bu, çok kötü bir hastalık. Bize gıda kolisi getirdiler. Allah razı olsun Valimizden, bize kolileri getirenlerden." diye konuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
img

Esad'ın devrilmesinin ardından kaç Suriyeli ülkesine döndü?
img

Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
img

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu

Son Dakika Haberleri

İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri | En güzel İngilizce romantik aşk sözleri nelerdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.