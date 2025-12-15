Haberler

Mardin'de Mısır Kurutma Silosu Çöktü: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde çöken mısır kurutma silosunun altında kalan 27 yaşındaki Gökhan Savucu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde çöken mısır kurutma silosunun altında kalan Gökhan Savucu (27), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte Gökhan Savucu, demir yığınları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, enkazın altından çıkarılan Savucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savucu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Son anda fark etmese öldürebilirdi
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
title