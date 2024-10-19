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Mardin'de Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamera ile Kaydedildi

Mardin'de Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamera ile Kaydedildi
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Mardin'de 13 ile 15 yaşları arasında üç çocuk, bir kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Çocukların bu tehlikeli hareketleri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'de kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hava Radar Rampası'nda yaşları 13 ile 15 arasında değişen bisikletli 3 çocuk, seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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