Mardin'de Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamera ile Kaydedildi
Mardin'de 13 ile 15 yaşları arasında üç çocuk, bir kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Çocukların bu tehlikeli hareketleri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hava Radar Rampası'nda yaşları 13 ile 15 arasında değişen bisikletli 3 çocuk, seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.