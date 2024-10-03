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Mardin'de Çocukların Attığı Taş, Minibüs Yolcusunu Yaraladı

Mardin'de Çocukların Attığı Taş, Minibüs Yolcusunu Yaraladı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuklar tarafından atılan bir taş, şehir içi minibüsün havalandırma camını kırarak başından yaralanan bir yolcuya neden oldu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

MARDİN'de çocukların attığı taş, şehir içi minibüsünün tavanındaki havalandırma camına isabet etti. Kırılan cam parçalarının başına isabet ettiği yolcu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Artuklu ilçesi merkez Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oyun oynayan çocukların attığı iddia edilen taş, yoldan geçen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen şehir içi minibüsün tavanındaki havalandırma camına isabet etti. Kırılan cam parçaları yolculardan birinin üzerine düştü. Başından yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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