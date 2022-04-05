MARDİN'DE ÇOCUK TESLİMİNDE YENİ DÖNEM

MARDİN (DHA) - VELAYET altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, icra müdürlükleri yerine Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması, pilot iller arasında yer alan Mardin'de başladı.

TBMM tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

'ÇOCUĞUN ÜSTÜN MENFAATİ AÇISINDAN DAHA YARARLI'

O iller arasında yer alan Mardin'de açılan merkezde bekleme salonu, görüşme odaları ve çocukların da rahatlıkla zaman geçirebilmesi için oyun odası yer alıyor. Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, bu uygulamanın çocukların menfaatine verilen bir karar olduğunu belirterek, "Çocuk teslim merkezleri Türkiye'nin 11 ilinde şuanda faaliyete geçmiş bulundu. Mardin açısından güzel bir uygulama. Teslim odalarının bulunması ve faaliyete geçirilmesi noktasında özellikle merkezi yerler seçildi. İnsanların daha çok kolayca ulaşabileceği yerde kurduk. Eskiden icra ve iflas daireleri tarafından yapılan bir uygulamaydı. Tabi ki icracı arkadaşların uygulamaları bazen Türkiye'de çok tartışılır vaziyette geliyordu. Fakat bu çocuk teslimlerinin en azından bu işte uzman çocuk gelişimcilerin, pedagogların devreye girmesiyle gerçekleştirilmesinin, çocuğun üstün menfaati açısından daha yararlı, daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Tabi insanların anlaşıp, aile mahkemesinin vermiş olduğu kararların, çocuk teslimine ilişkin kararların yerine getirilmesinde, anlaşma noktasında, uzlaşma noktasında olmaları herkes açısından daha faydalı olacaktır. Fakat işte bazı anlaşamadıkları konularda çocuk teslim merkezleri devreye girecek" dedi.