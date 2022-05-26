Mardin'de Çocuk Şenliği düzenlendi - Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesin Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

İlk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Salonu'nda daha sonra ise Kızıltepe Ortaokulu Konferans Salonunda 4-6 yaş grubuna yönelik düzenlenen Çocuk Şenliği ilgi gördü.

Çocukların beğenisini toplayan şenlikte, Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de yer aldı.

Şenlikte, TRT Çocuk Program Sunucusu Hüseyin Goncagül tarafından Nasreddin Hoca, Karagöz, Kukla Haydar, Çocuk Şarkıları, Çocuk İlahileri, Jonglör, illüzyon ve balon Şovmen gösterileri sunuldu.