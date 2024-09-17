Mardin'de Çıplak Dolaşan Kişi Dövülüp Polisiye Ekiplerine Teslim Edildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde, sokakta çıplak halde dolaşan bir kişi çevredekiler tarafından dövülerek polise teslim edildi. Olay cep telefonuyla kaydedildi ve inceleme başlatıldı.
MARDİN'de sokakta çıplak halde dolaşan kişi, çevredekiler tarafından dövülüp polise teslim edildi. Olay, cep telefonuyla kayda alındı.
Olay, öğleden sonra Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta çıplak halde dolaşan kişiyi görenler, 'Böyle gezmeye utanmıyor musun?' diyerek tepki gösterdi, ardından da tekme, tokat dövüp çağırdıkları polis ekiplerine teslim etti. Olay, yoldan geçen şehir içi yolcu minibüsünde yolculuk edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.