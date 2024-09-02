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Mardin'de cipin duvara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen kazada, cipin kontrolden çıkarak beton duvara çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde cipin kontrolden çıkarak beton duvara çarptığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Alayurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada cipteki İdris Ç. (58), Mihrican Ç. (50), Dilan Ç. (27), Mahmut Ç. (20), Rohev Ç. (13), İdris Ç. (9) ve Muhammed Ç. (8) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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