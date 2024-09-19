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Mardin'de Cinsel İstismar Davasında Kavga Çıktı

Mardin'de Cinsel İstismar Davasında Kavga Çıktı
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Mardin'in Midyat ilçesinde cinsel istismar şüphelisi Z.A. ile mağdur zihinsel engelli kadının yakınları arasında adliye önünde çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde tutuklanan cinsel istismar şüphelisi Z.A. ile mağdur zihinsel engelli kadının yakınları arasında, adliye önünde tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Midyat ilçesine bağlı kırsal Gülveren Mahallesi'nde ismi açıklanmayan zihinsel engelli kadın, iddiaya göre Z. A.'nın cinsel istismarına maruz kaldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Midyat Adliyesi'ne sevk edildi. Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararından ardından adliye çıkışında iki tarafın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga anı da yoldan geçen bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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