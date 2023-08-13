Mardin'de cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Firari cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı olayda firari cinayet şüphelisi 8 ay sonra yakalandı.
Olay, 6 Aralık 2022'de Kızıltepe Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı. Olay esnasında şüphelilerden M.C., firar etti. Şüpheli şahıs, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarla 8 ay sonra yakalandı.
Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel