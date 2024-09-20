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Mardin'de Cinayet Soruşturmasında 2 Tutuklama

Mardin'de Cinayet Soruşturmasında 2 Tutuklama
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Mardin'de kaybolduktan sonra cesedi Şırnak'ta bulunan İ.D. ile ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Mardin'de bir kişinin taşla öldürülüp Şırnak'ta kuyuya atılmasına ilişkin yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 5 ay önce kaybolduktan sonra 11 Eylül'de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Topraklı köyünde su kuyusunda cesedi bulunan İ.D'nin (37) faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Yapılan incelemede, İ.D'nin taşla öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şırnak ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. (36) ve Ö.D. (26) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

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